رئيس مجلس الوزراء يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق جملة ملفات

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، سبل التكامل في عمل الحكومتين الاتحادية والإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق".

وتابع ان "اللقاء حضره عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".