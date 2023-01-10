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رئيس الجمهورية: حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من الحوادث


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، انه قد حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من حوادث السير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان الأخير "زار، اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 مقر وزارة الداخلية مهنئاً بعيد الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكبار القادة والضباط في الوزارة".

وخلال لقاء رشيد مع وزير الداخلية والكوادر العليا في الوزارة، عبّر عن تهانيه وتبريكاته إلى الضباط والمراتب والموظفين من منتسبي الوزارة بمناسبة عيد الشرطة العراقية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، ومؤكداً أن "التضحيات التي قدمها منتسبو القوات الأمنية ستبقى سجلاً حافلاً بالبطولة والإيثار عبر الأجيال"، بحسب البيان.

وأكّد رئيس الجمهورية أن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القوات الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في انحاء العراق كافة داخل المدن وعلى الحدود، من خلال مكافحة الإرهاب والقبض على المجرمين"، مشيداً بـ "الخطوات التي يتم اتخاذها حالياً لرفع المظاهر المسلحة من داخل المدن وتسلم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية"، وفقا للبيان.

وتطرق رئيس الجمهورية خلال حديثه إلى عمل شرطة المرور وأوضاع الطرق في البلاد، حيث أكد ضرورة تطبيق قوانين المرور بحق المخالفين من السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد أنظمة المرور والسرعة المحددة وخاصة في الطرق الرئيسية، كذلك المحاسبة الشديدة لجريمة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات وغيرها من الأمور المحرّمة، لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه "قد حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من حوادث السير وأن يكون إلزامياً كون هذه القوانين ستحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بسبب الحوادث".

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد "ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإعمار والإسكان لتحسين الطرق وتجهيزها بشكل يساعد على الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى "إعجابه بالتطور الحاصل في البنى التحتية في هذا الجانب والذي اطّلع عليه خلال زيارته إلى محافظتي البصرة ونينوى".

وأبدى "استعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة في تسهيل توفير احتياجات الوزارة والتعاون مع مجلس النواب أو مجلس الوزراء لتشريع القوانين الضرورية".

بدوره، أعرب وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لزيارة الرئيس وتهانيه بمناسبة عيد الشرطة وتوجيهاته لتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم. وقدّم الوزير عرضا عن الوضع الأمني في عموم العراق، وخطط الوزارة في حفظ الأمن والنظام في المدن كافة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة ولها تماس مباشر في حياة المواطنين.

كما استعرض الشمري المعوقات التي تواجهها الوزارة واحتياجاتها لتدعيم الأمن العام داخل المدن وعلى الحدود، بحسب البيان. 

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