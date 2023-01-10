النزاهة تؤكد مداهمة المصرف العقاري بالديوانية واعتقال مديره

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مذكرة قبض بحق مدير أحد المصارف الحكوميَّة في الديوانية؛ لتورطه باختلاس مبلغ يقدر بملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، وفق بيان إن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تلقى معلومات عن جريمة اختلاس في أحد المصارف الحكومية في المحافظة، وبعد التحري والتقصي واستصدار مذكرة قبض بحق المتهمين، تمكن فريق من المكتب من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانية، مؤكدة أن المتهم مسؤول عن اختلاس مبلغ يقدر ب (١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار من المصرف".

وأضافت، أن "العمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عمليَّة الاختلاس، فضلاً عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة".

وأكدت، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وتنظيم محضر أصوليٍّ، وعـرضـه بصحبة المبرزات والمتهمين عـلى قاضي الخفر في محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا الفساد؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باعتقال مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في محافظة الديوانية، بسبب "اختلاسهم أموالاً كبيرة".