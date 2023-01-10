الأخبار

"أشبه بالطارئة".. نائب: أولى جلسات البرلمان ستكون خاصة بسعر الدولار


اكد عضو مجلس النواب، باقر كاظم، الثلاثاء، ان جلسة البرلمان المقبلة ستكون يوم السبت بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما بين انها ستكون خاصة بمناقشة ارتفاع سعر الدولار.

وقال كاظم في حديث لـ / المعلومة/ إن "الجلسة المقبلة ستكون خاصة بمناقشة وإيجاد الحلول الخاصة بأزمة ارتفاع صرف الدولار"، مشيرا الى ان "البرلمان سيرفع تقريراً ومقترحات الى وزارة المالية من اجل دراسة مسالة صرف الدولار".

وتابع، ان "عمل اللجان النيابية في الفترة السابقة تكرس في إيجاد الحلول والمقترحات من اجل العمل على تخفيض سعر صرف الدولار بعد المضاربات التي يشهدها"، لافتا الى ان "السبت المقبل سيكون اول جلسات الفصل التشريعي الثاني".

ونوه الى ان "الجلسة المقبلة هي بمثابة الطارئة لحل ازمة سعر صرف الدولار وسيتم دراسة جميع الجوانب التي ستسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي".

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم، رقما قياسيا جديدا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، حيث وصلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد الى 160300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية: حان الوقت لتشريع قوانين التأمين على أرواح الناس والعجلات من الحوادث
القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
الداخلية تلغي عددا من مديريات شرطة الطاقة
السوداني واردوغان يبحثان الربط السككي بين ميناء الفاو وتركيا وملف الحدود
النزاهة تؤكد مداهمة المصرف العقاري بالديوانية واعتقال مديره
"أشبه بالطارئة".. نائب: أولى جلسات البرلمان ستكون خاصة بسعر الدولار
عضو تحالف الفتح سلام حسين : جميع القرائن تثبت تورط الكاظمي بجريمة اغتيال قادة النصر
الحكومة تنهي مشروع الموازنة وترجيحات بارسالها للبرلمان خلال 48 ساعة
مكتب السوداني يأمر بالتريث في نقل مهندسين من الدفاع للتصنيع العسكري
العامري يحمل امريكا مسؤولية ارتفاع الدولار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 52.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك