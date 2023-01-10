"أشبه بالطارئة".. نائب: أولى جلسات البرلمان ستكون خاصة بسعر الدولار

اكد عضو مجلس النواب، باقر كاظم، الثلاثاء، ان جلسة البرلمان المقبلة ستكون يوم السبت بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما بين انها ستكون خاصة بمناقشة ارتفاع سعر الدولار.

وقال كاظم في حديث لـ / المعلومة/ إن "الجلسة المقبلة ستكون خاصة بمناقشة وإيجاد الحلول الخاصة بأزمة ارتفاع صرف الدولار"، مشيرا الى ان "البرلمان سيرفع تقريراً ومقترحات الى وزارة المالية من اجل دراسة مسالة صرف الدولار".

وتابع، ان "عمل اللجان النيابية في الفترة السابقة تكرس في إيجاد الحلول والمقترحات من اجل العمل على تخفيض سعر صرف الدولار بعد المضاربات التي يشهدها"، لافتا الى ان "السبت المقبل سيكون اول جلسات الفصل التشريعي الثاني".

ونوه الى ان "الجلسة المقبلة هي بمثابة الطارئة لحل ازمة سعر صرف الدولار وسيتم دراسة جميع الجوانب التي ستسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي".

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم، رقما قياسيا جديدا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، حيث وصلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد الى 160300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.