الحكومة تنهي مشروع الموازنة وترجيحات بارسالها للبرلمان خلال 48 ساعة

اكدت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، الثلاثاء، أن وزارة المالية انتهت من اعداد مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، مرجحة ارسال مشروع القانون الى البرلمان خلال اليومين المقبلين.

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "معلومات مؤكدة اشارت الى انتهاء مراجعة وزارة المالية لمشروع قانون الموازنة للعام الجام الجاري يوم امس الاثنين".

وأضافت ان "الحكومة سترسل الموازنة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين " , مبينة انه " في حال وصول مشروع القانون الى مجلس النواب سيعرض على اللجنة المالية لدراسته ومن ثم يتم عرضه على مجلس النواب حيث سيتم قراءته قراءة أولى وفي القراءة الثانية ستطرح الملاحظات من قبل أعضاء المجلس للاخذ بها بما يتناسب مع مصلحة الوزارات والمحافظات ".

وأشارت الموسوي الى ان "مجلس النواب لديه عزم كبير لإقرار الموازنة بأسرع وقت وذلك للبدء الحقيقي لتنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة السوداني" .