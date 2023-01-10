مكتب السوداني يأمر بالتريث في نقل مهندسين من الدفاع للتصنيع العسكري

أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أمراً بالتريث في نقل عدد من المهندسين إلى هيئة التصنيع العسكري.

وقالت مدير عام المديرية العامة للأفراد في وزارة الدفاع بان فائق شهاب في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، "مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أمراً بالتريث في قرار نقل مهندسين إلى هيئة التصنيع العسكري".

وكانت وزارة الدفاع أكدت في بيان سابق، أن نقل مجموعة من الموظفين من ملاك وزارة الدفاع الى ملاك هيئة التصنيع الحربي بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي الخاص بهم صدر من المراجع العليا.