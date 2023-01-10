العامري يحمل امريكا مسؤولية ارتفاع الدولار

حمل رئيس تحالف الفتح ، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية ارتفاع الدولار.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان أن "العامري إستقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الأهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس".

ودعا العامري "الشركات الفرنسية الى الأستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والأستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق"، مبيناً ان "الأستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفي ما يخص إرتفاع سعر الدولار، أوضح العامري إن "العراق يعاني غياب الأستقلال الأقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي"، مشيرا الى إن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع إنفتاحه على أوروبا ودول العالم".

من جهته اكد السفير الفرنسي شوفالييه إن "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً الى إن الشركات الفرنسية ترحب بزيادة عملها ب‍العراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".