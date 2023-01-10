الأخبار

العامري يحمل امريكا مسؤولية ارتفاع الدولار


حمل رئيس تحالف الفتح ، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية ارتفاع الدولار.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان  أن "العامري إستقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الأهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس".

ودعا العامري "الشركات الفرنسية الى الأستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والأستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق"، مبيناً ان "الأستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفي ما يخص إرتفاع سعر الدولار، أوضح العامري إن "العراق يعاني غياب الأستقلال الأقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي"، مشيرا الى إن "الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع إنفتاحه على أوروبا ودول العالم".

 

من جهته اكد السفير الفرنسي شوفالييه إن "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً الى إن الشركات الفرنسية ترحب بزيادة عملها ب‍العراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العامري يحمل امريكا مسؤولية ارتفاع الدولار
مجلس الوزراء يقرّ خطة استراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية والزام الجهات الحكومية ببيع السلع بالدينار العراقي
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي يعزي بوفاة العالم الدكتور محمد حسين الصغير
أحدهما متهم بقضية الأمانات الضريبية.. النزاهة تنفذ أمر قبض لموظفين في الهيئة
اعتقال طبيبة أسنان بتهمة المخدرات في بغداد
امانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل جديدة تخص تثبيت المتعاقدين
مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر قرارات جديدة
السوداني يأمر بسحب يد محافظ الديوانية
السوداني يوجه بشمول محافظتين بخدمات الفريق الخدمي والهندسي
قرارات عراقية إيرانية جديدة تخص جريمة اغتيال "المهندس وسليماني"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 52.77
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك