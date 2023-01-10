مجلس الوزراء يقرّ خطة استراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية والزام الجهات الحكومية ببيع السلع بالدينار العراقي

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تطبيق خطة استراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية، فيما الزم الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي.

وذكر بيان مقتضب، للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن "المجلس اقرّ تطبيق خطة استراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات".

كما ألزم مجلس الوزراء، وفق البيان، "الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي والبالغ(1470) ديناراً للدولار الواحد".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.