رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي يعزي بوفاة العالم الدكتور محمد حسين الصغير

التعليقات

جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم

جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...

محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...

dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...