مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر قرارات جديدة

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، فيما أصدر قرارات جديدة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها".

وأشار إلى أنه "تم عرض ومناقشة موضوع ( السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق )، وقرر المجلس الموافقة على إقرار هذه السياقات وإعمامها للعمل بموجبها، على أن يتولى المركز الوطني للتخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي مهمة التقييم والمتابعة، لتذليل العقبات والمعوقات التي قد تطرأ أثناء تنفيذها".

كما قرر المجلس، وفق البيان، "الموافقة على إبرام ( مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية )، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".