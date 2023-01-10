السوداني يوجه بشمول محافظتين بخدمات الفريق الخدمي والهندسي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بشمول محافظتي ميسان والمثنى بخدمات الفريق الخدمي والهندسي واستحداث بلدية في بغداد.

وقال الفريق في بيان ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باستحداث بلدية ضمن منطقتي الحميدية وسبع قصور في بغداد"، مبينا ان "ذلك يهدف الى اعداد التصاميم الاساسية وتقديم الخدمات والحفاظ على الاراضي من التجاوزات".

واضاف ان "السوداني وجه الفريق بالمباشر في صيانة وتأهيل 97 مدرسة بمحافظة الديوانية وبناء مدرسة جديدة"، لافتا الى انه "وجه بشمول محافظتي ميسان والمثنى بخدمات الفريق الخدمي والهندسي".