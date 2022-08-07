ازمة الكهرباء "الخانقة" تستمر بكربلاء

شكا أهالي محافظة كربلاء، اليوم الاحد، من أزمة خانقة في تجهيز التيار الكهربائي للمحافظة.

وقال عدد من المواطنين إنه "تزامناً مع ايام زيارة العاشر من محرم الحرام، فان محافظة كربلاء تمر بأزمة خانقة في تجهيز التيار الكهربائي".

وطالبوا الحكومة المركزية، بـ "ضرورة أيجاد حل لأنهاء ازمة الكهرباء وتقديم الخدمات الأساسية للزائرين".

ويشهد العراق، أزمة مستمرة في تجهيز الكهرباء ولأسيما في محافظات البصرة وذي قار وميسان، التي شهدن انقطاع تام في التيار الكهربائي، خلال الأيام الثلاث الماضية.