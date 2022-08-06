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الفتح: الحشد الشعبي جاهز للخيار العسكري ضد تركيا


اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ،السبت، انه اذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة على الرد عسكريا فإن  الحشد الشعبي وفصائل المقاومة جاهزون بعد اخذ الموافقة من الحكومة العراقية لرد عسكريا على العدوان التركي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ /المعلومة/إنه” بعد عرض الادلة والبراهين التي تثبت ان القصف نفذته تركيا كان على مجلس الامن اصدار قرار بإخراج القوات التركية من الاراضي العراقية”، مؤكدا أن “الاعتداءات التركية مازالت مستمرة وتقصف المدن والقرى العراقية بين مدة واخرى بعد جلسة الأمن الدولي التي ادانت القصف التركي”.

وأضاف،أنه “قرارات مجلس الامن الدولي لم تكن بحجم الجريمة التي ارتكبتها تركيا في محافظة دهوك”.

وتابع، انه “ننتظر الجلسة المقبلة للامن الدولي ونتائجها بعد اكمال تحقيقات اللجنة المستقلة التي ارسلها المجلس لإدانة  تركيا واصدار  قرار دبلوماسي دولي يقضي بخروج القوات التركية من الاراضي العراقية”.

وتواصل تركيا توغلها داخل الاراضي العراقية وتنفيذ هجماتها المتكررة، مما أسفر عن مقتل عشرات الضحايا وتهجير مئات القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستان، وأخرها قصف مصيف (برخ) في محافظة دهوك شمالي العراق الذي راح ضحيته العشرات من السياح الأبرياء.

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