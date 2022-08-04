العامري : اجراء انتخابات مبكرة تحتاج الى حوار وطني شامل من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجرائها

اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى حوار وطني شامل من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجراءها

وقال العامري في بيان، “نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر سيما وان الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات”.

وأضاف “هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجرائها وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية”.