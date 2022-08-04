مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث غربي بغداد

كشف مصدر أمني، الأربعاء، تفاصيل ما حدث غربي بغداد والذي تسبب بقتيل وأربعة مصابين.

وقال المصدر إنه "بعد وصول القوات الامنية اتضح أن حيواناً تقرب على احد ابراج المراقبة حيث تم الرمي عليه ما اسفر عن مقتل شخص".

وأضاف "قامت عشيرة المقتل بالتجمع والرد على البرج وتم فتح النار من قبل القوة الموجودة بالبرج واصابة ٦ من عشيرة المقتول".

وكان مصدر أمني أفاد، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بخلاف لم تعرف طبيعته غربي بغداد.