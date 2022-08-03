الاطاحة بـ”داعشي” اثناء محاولته اجتياز حاجز امني غربي الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار ،الاربعاء، بالاطاحة بعنصر بارز في تنظيم “داعش” الاجرامي اثناء محاولته اجتياز حاجز امني غربي قضاء الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/، إن ” القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي اثناء محاولته اجتياز حاجز امني للتسلل الى منطقة الفلاحات غربي قضاء الفلوجة”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف بعد رصد حركته دون وقوع أي مقاومة تذكر”، مبينا ان “المعتقل يصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيم وشارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

واوضح، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف قبل تنفيذه لعمليات ارهابية في المناطق المحررة”، مؤكدا ان القوات الامنية لم تفصح عن اسم المعتقلين”.