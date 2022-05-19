مجلس النواب يُصوت على اقالة محافظ صلاح الدين بالاغلبية المطلقة

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالاغليية المطلقة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان "مجلس النواب صوت على اقالة محافظ صلاح الدين السيد عمار جبر الجبوري بالاغلبية المطلقة".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على إضافة فقرة جديدة إلى جدول أعماله.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب صوت على إضافة فقرة إقالة محافظ صلاح الدين "عمار جبر الجبوري" إلى جدول أعماله".

وقبل قليل، افتتح مجلس النواب جلسته الثامنة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 266 نائبا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر نيابي، عن جمع تواقيع أكثر من 200 نائب لاقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري.

وقال المصدر انه "تم جمع تواقيع أكثر من 200 نائب داخل قبة البرلمان لاقالة محافظ صلاح الدين "عمار جبر خليل الجبوري".