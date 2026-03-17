وزارة الصحة: إيقاف الحجز الإلكتروني لفحص السياقة

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحجز الإلكتروني لفحص "السياقة" لغاية 24 آذار، حيث ذكر بيان لوزارة الصحة، أن" دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة تود إعلامكم بأنه، نظراً لوجود تحديثات في منصة بوابة أور الحكومية من قبل مركز التحول الرقمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولأغراض تنظيمية سيتم إجراء التحديثات التالية:

•إيقاف الحجز الإلكتروني في اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً من تاريخ اليوم الثلاثاء 17/3/2026 ولغاية 24/3/2026.

•ستستمر اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات باستقبال المواطنين الذين لديهم حجوزات إلكترونية مسبقة ليومي الأربعاء والخميس الموافق 18 - 19/ 3/ 2026 دون تغيير.

•سيكون يومي الأحد والإثنين 22-23/3/2026 عطلة رسمية في جميع اللجان الطبية لفحص السياقة (عطلة عيد الفطر المبارك).