جولة جديدة للعواصف في العراق وتحذيرات يطلقها مختصون

أكد مختصون اليوم الأربعاء، أن موجة جديدة من الغبار ستضرب مناطق العراق مجدداً.

ونقل المتنبئ الجوي صادق عطية عن هيئة الانواء الجوية، ان “موجة جديدة من الغبار وموجات الغبار متوقع ان تبدأ خفيفة يوم السبت، وتزداد كثافتها خلال مساء السبت، وبداية الموجة ستكون من جهة شرق سوريا ثم تندفع نحو مدن غرب وشمال غرب البلاد بعد ظهر السبت او مساءً، ثم تدريجيا تندفع نحو باقي المدن”.

وأضاف أنه “لغاية الان متوقع ان يكون الغبار كثيف ويشمل كافة المدن مساء السبت وكذلك الاحد والاثنين”، مؤكداً أنه “بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة ينتج عنها فوارق حرارية وانخفاض درجات الحرارة بتطرف ما بين السبت والاحد يصل لـ 8 درجات مئوية في بعض الاماكن”.

وأشار إلى أن “مدن الوسط والفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد هي الاكثر تعرضا لكثافة الغبار ولا يعني ذلك عدم شمول باقي المناطق بالغبار”.

وحذر عطية، من “بالسفر برا، وتوقف الرحلات يكون حسب حالة الطقس في المطارات”، مبيناً أنه “على مرضى الحساسية والربو اخذ الاحتياطات اللازمة”.

كما حذر من “التعرض المباشر للغبار والتزام المنازل الا للضرورة”، لافتاً إلى أنه “ربما يكون هناك تغيير او تقلبات في الحالة الجوية”.