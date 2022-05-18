النائب زهرة البجاري : تستبعد ذهاب المستقلين إلى دعوة الصدر ..”لا يمكن حدوثه”

استبعدت الأمين العام لحركة بلادي النائب زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، ذهاب النواب المستقلين إلى مشروع تشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن استحقاق المكون الشيعي الأكبر، فيما أكدت أن الكفة السياسية تميل إلى تشكيل حكومة ائتلافية توافقية وليست أغلبية.

وقالت البجاري في حديث ل / المعلومة /، إن “مبادرة الإطار التنسيقي التي انطلقت في الآونة الأخيرة موسعة ودقيقة في طرح الأمور وتشمل جميع الكتل السياسية، أما مبادرة التيار الصدري والتي حاول بها دعوة النواب المستقلين إلى تشكيل حكومة بهذا الشكل وبعيدًا عن حقوق المكون الأكبر، أمرا لا يمكن حدوثه”.

وأضافت، أن “النواب المستقلين وخلال الجلسات السابقة البعض منهم متجه نحو عدم الاشتراك في الحكومة او عدم الاقتناع بالخطوات الحكومية الجديدة، والبعض القليل الأخر مع تشكيل الحكومة بعيدا عن حقوق المكونات والعرف السياسي المتبع في العراق وتشكيلات الحكومة العراقية”.

وأوضحت الأمين العام لبلادي أن “الكفة السياسية مع تشكيل حكومة ائتلافية توافقية وليست حكومة أغلبية، باعتبار انه لا توجد كتلة تمثل الأغلبية داخل قبة البرلمان”، مشيرة إلى أن “الأغلبية تكون النصف +١، ولا يوجد أي كتلة خارجة من الانتخابات لديها هذا الرقم إنما هي توافقات وائتلافات بين الكتل السياسية”.

واستبعدت البجاري “ذهاب ٤٠ نائبا مستقلًا مع تشكيل حكومة وفق دعوة التيار وبهذه الطريقة والتشكيل السياسي”.