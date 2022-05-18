عضو ائتلاف الحمداني :إعادة الدعم الطارئ للبرلمان محاولة للتمرد على قرارات الاتحادية

أعتبر عضو ائتلاف النصر عزام الحمداني، الأربعاء، إدراج قانون الدعم الطارئ في جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة تمرد على قرارات المحكمة الاتحادية.

وقال الحمداني في تصريح ل / المعلومة/، إن “إعادة إدراج قانون الدعم الطارئ بجدول أعمال جلسة البرلمان محاولة للتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية “، مبيناً أن “القوى السياسية الداعمة لمشروع الدعم الطارئ لا تتقبل الخسارة”.

وأضاف أن “إعادة القانون لمجلس النواب يبعث رسالة موجهة للقضاء العراقي بأن قانون الأمن الغذائي يجب أن يمرر وأن القضاء ملزم بتمريره”.

وبين أنه “بعض الجهات تحاول كسب ود الشعب العراقي وتسخيره سياسيا بالضد من الأحزاب والقوى التي تمثل منافس سياسي لها”.

وتابع انه “في دائرة الانسداد السياسي الراهن وعدم قدرة مفردات الحوار على التفاهم والتفاوض الوطني تلجأ بعض الكتل إلى اتخاذ طرق أخرى لكسب ود الشارع”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ إلى رئاسة البرلمان رسميا.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في وقت سابق قرارا بإلغاء قانون الأمن الغذائي، بعد دعوى قدمها النائب المستقل باسم خشان