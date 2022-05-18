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“قرارات إعلامية وهمية”..صادقون: حكومة الكاظمي ترسخ لغايات سياسية


اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة صادقون الفتح احمد عبد الحسين، اليوم الأربعاء، قرارات حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها إعلامية وتوهم الشعب العراقي، فيما أكد أن الحكومة الحالية ترسخ لغايات سياسية من اجل زيادة فترة رئاستها وقيادتها للعراق.

وقال عبد الحسين ل / المعلومة /، إن “كمية الإعلام الذي تعلنه حكومة تصريف الأعمال في الوصول إلى الحقائق كبيرة جدا بدءاً من ملف التجاوزات التركية وتواجدها داخل الأراضي العراقية، أو التجاوزات التي تحدث على القوات الأمنية من تفجيرات وعمليات قتل وخطف من قبل عناصر داعش الإرهابي”.

وأضاف، أن “هذه التجاوزات تعتمد على قرارات الحكومة توهم الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن” كمية الخطابات الذي تعلنه حكومة الكاظمي في إصدار القرارات المهمة تكون النتائج مختلفة بشكل كبير عن قراراتها”.

وأوضح المكتب السياسي لصادقون أن” الشعب العراقي لا يأمل من الحكومة الحالية أن تحقق له أي تقدم سياسي أو امني يذكر”، مشيراً إلى أنها “مجرد حكومة إعلامية وترضى وترسخ لغايات سياسية من اجل زيادة فترة رئاستها واستلامها للحكومة المقبلة”.

وكان النائب السابق جاسم محمد قد أكد، يوم أمس الاثنين، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تحاول استغلال الفائض المالي الكبير لتحقيقي مصالحها الخاصة على حساب الشعب العراقي، فيما بين أن الحكومة تستغل التنافس السياسي لمحاولة استمرارها لأطول فترة ممكنة في قيادة البلد.

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“قرارات إعلامية وهمية”..صادقون: حكومة الكاظمي ترسخ لغايات سياسية
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