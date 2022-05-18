مشعان الجبوري يلمز الحلبوسي: سيرجم بـ”النعولة”.. وسقوطه سيكون مدويا

قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، إنه بمجرد أن نقول للشعب كل ما نعرف، فأن سقوطه سيكون مدويا وسيرجمه الناس بـ”النعولة”، في إشارة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذلك ردا على قرار إلغاء عضويته في مجلس النواب.

وكتب الجبوري في تدوينة على “تويتر” “ليس بسبب رغبتنا او مساعينا سيغادر المنصب وانما بمجرد ان نقول للشعب كل ما نعرف فان سقوطه سيكون مدوياً وسيرجمه الناس بـ(النعولة) ان شاهدوه بالشارع”. وتساءل الجبوري “من اقصد برأيكم ؟”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، يوم الاثنين الماضي، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزوير شهادتهِ.