الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي : نستغرب من محاولات إقرار الأمن الغذائي رغم قرار الاتحادية

ابدى الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، الأربعاء، من المحاولات الرامية الى إقرار قانون الدعم الطارىء، على الرغم من نص المحكمة الإتحادية على عدم قانونيته باعتباره مقترحاً من حكومة تصريف الأعمال منتهية الصلاحية والقدرة القانونية على إقتراح القوانين ذات الجنبة المالية.

وقال العزاوي في بيان إن “قانون الدعم الطارىء بشكله المقترح، وفضلاً عن عدم قانونيته شكلاً ومضموناً، تحوم حوله الشكوك، إذ أن سياسة الصرف المعتمدة على نظام ١/١٢ تكفي للشؤون التشغيلية العامة للدولة كما ان القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر عن مجلس النواب يسمح باستمرار الصرف للمشاريع المستمرة والتي تبلغ التزاماتها ٢٠٠ ترليون دينار، مع وجود غطاء قانوني يمنح الحكومة القدرة على تغطية نظام البطاقة التموينية الذي يضمن المواد الغذائية الرئيسية للمواطن”.

وأهاب العزاوي بـ”جميع الأطراف التي يعوّل على حكمتها وحرصها على الوطن وأموال الشعب بعدم التورط بأي خطوة من شأنها تعقيد المشهد السياسي الذي يعاني أصلاً من التأزم، وتفتح باباً واسعاً لكسر هيبة القضاء، والاقتراب من حالة الفوضى التي يحذر منها الجميع”.