النزاهة تعلن رصد 11 مشروعاً لبناء مستشفيات متوقفة عن العمل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تلكُّؤ واضحٍ في عمل معظم الشركات المُنفِّذة لمشاريع بناء المُستشفيات في بغداد والمحافظات، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدَّة المُحدَّدة في العقود التي أبرمتها تلك الشركات مع وزارة الصحَّة والمُحافظات المُستفيدة.

ودعت الهيئة في بيان إلى استمرار العمل مع الجهات ذات العلاقة لحين إنجاز تلك المشاريع، مُبيّنةً أنَّ التلكُّؤ وكثرة توقيع الملاحق للعقود تسبَّب بهدر الوقت وزيادة في نسب الاندثار، مُشيرةً إلى وجود عدَّة مشاريع لإنشاء المُستشفيات مُتوقّفة عن العمل في بغداد والمحافظات، بالرغم من مرور عدَّة سنواتٍ على المباشرة بالعمل فيها.

وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحَّة والتخطيط وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي والمُحافظين كافة، بأنه في إطار المُتابعة للإجراءات المُتَّخذة من الجهات ذات العلاقة لما ورد في تقريرها الشامل الصادر في شهر نيسان 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (وزارة الصحَّة – دائرة المشاريع والخدمات الهندسيَّة، ووزارة التخطيط - دائرة تخطيط القطاعات، ومحافظة بغداد – قسم التخطيط العام).

وأوضح التقرير، الذي تابع واقع حال المستشفيات المُنفَّذة في عموم مواقع الأعمال ذات نسبة الإنجاز المُتقدِّمة أو قيد الإنجاز، أنَّ التخصيصات السنويَّـة لمشاريع المستشفيات وحسب الخطة الاستثماريَّة التي ترد من قبل وزارة التخطيط، يكون توزيع تخصيصات وزارة الصحَّة ضمن الموازنة العامَّة الاتحاديَّة على تلك المشاريع حسب الأولويَّة،حيث تمَّ تخصيص المبالغ للمشاريع الاستثماريَّة لعام 2021.

وأضاف إنه تمَّ إنجاز (4) مستشفياتٍ بسعة (400) سريرٍ لكلّ واحدٍ منها في محافظات بابل وكربلاء والنجف وذي قار، وتأهيل مستشفى في بغداد وتسلُّمها تسلُّماً أولياً، فضلاً عن إنجاز وافتتاح مستشفى أمراض الجهاز الهضمي والكبد بسعة (50) سريراً في محافظة البصرة ومستشفى الحروق- المرحلة الثانية في محافظة ديالى بسعة (24) سريراً، ووجود (4) مستشفيات في عددٍ من المحافظات في مراحل الإنجاز النهائيَّـة لتنصيب الأجهزة الطبيَّـة.

ورصد التقرير توقُّف (11) مشروعاً لبناء مستشفياتٍ في المحافظات، وإنهاء عقد مستشفى واحدٍ، إضافة إلى توقيع ملحق عقدٍ مع الشركتين المُنفِّذتين لمشروع المستشفى التعليميِّ مع مركز معالجة الأمراض السرطانيَّـة في بغداد ومستشفى بعقوبة في عام 2020 بعد أنَّ تمَّ سحب العمل منهما عام 2012.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أوصت في 27/4/2021 بتخصيص الأموال اللازمة في الموازنة العامَّة لإكمال تنفيذ عقود المُستشفيات ذات نسب الإنجاز المُتقدِّمة أو قيد الإنشاء في بغداد والمحافظات؛ بعدِّها من المشاريع المُهمَّة وذات المساس بحياة المواطن.