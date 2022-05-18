اول تعليق من "الناتو" بعد طلبات السويد وفنلندا للانضمام

رحب "الناتو" بتقديم الطلبات من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، ويعتزم ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمني في بحر البلطيق.

صرح بذلك الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، خلال اجتماعه مع سفيري فنلندا والسويد، كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، اللذين قدما طلبات بلديهما لعضوية الناتو في الحلف.

وتابع ستولتنبرغ: "إن العرضين اللذين تقدمتما بهما اليوم هي خطوة تاريخية، وسيناقش الحلف الخطوات التالية حتى انضمام بلادكما إلى الحلف، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية لجميع البلدان في الاعتبار".