النائب رفيق هاشم : التهجم على “الاتحادية” من الحكومة وبعض الكتل ينذر بانهيار النظام السياسي

عد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق هاشم، اليوم الثلاثاء، التجاوز على المحكمة الاتحادية العليا بانه بداية لانهيار النظام السياسي، بعد الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال هاشم في تصريح ل /المعلومة/، ان” اي تجاوز على موظفي المؤسسة القضائية يعتبر بداية النهاية لانهيار اي نظام سياسي في العالم”، مبينا ان “القضاء يعتبر اللبنة الاولى والأساسية لبناء لقوة ورصانة الدولة”.

واشار الى انه” يجب على الكتل السياسية جميعا احترام راي السلطة القضائية سواء اكان القرار مع او ضد مصالحها ومكتسباتها”.

ولفت هاشم الى ان “الدول التي لا يحترم ويطبق فيها القانون لا تسمى دولة بل غابة”، داعيا الجميع ” اللجوء الى الحكمة والمرونة وعدم التشنج السياسي”.

وأصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، امس الاثنين، بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، فيما دعت الفرقاء السياسيين إلى الاحتكام إلى لغة العقل