محلل سياسي :: مطرقة الحلبوسي بلطجية وقد تدخل موسوعة غينيس لسرعتها بالقرار

رأى المحلل السياسي قاسم الغراوي، الثلاثاء، قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمنع النائب والممثل عن محافظة السماوة باسم خشان “بلطجي” وقد يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالنظر لسرعة القرار دون اللجوء إلى أعضاء البرلمان.

وقال الغراوي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “الحلبوسي قد يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأسرع تصويت والذي لم يتعدى الثانية لمنع النائب باسم خشان من المشاركة في اللجان النيابية حيث لم يمنح الأعضاء وقت كافي لرفع ايديهم للتصويت وهو من أنهى بمطرقته عملية التصويت والموافقة”.

وأضاف أنه “لم نرى مهزلة كهذه لسببين، الأولى أن باسم الخشان نائب ممثل عن الشعب ومن حقه أن ينتقد ويتحدث ويعبر عن تطلعات الشعب ولا يمكن اتخاذ إجراء بحقه وحرمانه من المداخلة والترشيح الى اللجان النيابية وفرض الاعتذار عليه “، مبيناً أنه “لا يوجد قانون او دستور مرتبط بعمل النواب يخص الاعتذار”.

وبين أنه “ثانيا لا يمكن لرئيس البرلمان ان يقرر أو يلزم الجميع بالموافقة دون موافقتهم ومصادرة أصواتهم دون ان يصوتوا لينهي التصويت بالمطرقة “، موضحا أنه “كان من المفترض ان تكون المطرقة حاسمة من اجل الشعب وليس العكس”.

وتابع أنه “ما حصل تحت قبة مجلس النواب العراقي بتجريد النائب باسم خشّان من ممارسة دوره النيابي المقرر وفق الدستور ، ليس خرقا للدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي فحسب ، بل يمّثل قمة الانحطاط والبلطجة والغطرسة لرئيس المجلس في تعامله الفض واللاقانوني مع أعضاء مجلس النواب”