النزاهة النيابية تختار ناهدة الدايني رئيسة لها

سمت لجنة النزاهة النيابية ، الثلاثاء، النائبة ناهدة الدايني رئيسا بالسن لها، فيما تولت النائبة عالية نصيب منصب نائب رئيس اللجنة.

وقال مصدر نيابي ان “لجنة النزاهة النيابية والتي اختير اعضاءها الاسبوع الماضي سمت رئيس السن وهي النائبة ناهدة الديني”.

واضاف المصدر ان “النائبة عالية نصيف حصلت على منصب نائيس رئيس اللجنة وهريم كمال خورشيد النائب الثاني”.

واشار الى ان “الاسماء التي تولت المنصب غير ثابتة وسيتم استبدالها او تثبيتها في حال اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة وتوزيع رئاسات اللجان والتمثيل النيابي فيها”.