بعد فشل الحكومة هل يستطيع البرلمان تمرير قانون الامن الغذائي؟

علقت اللجنة المالية، الثلاثاء، على إدراج قانون الأمن الغذائي مرة أخرى ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح ل / المعلومة /، إن “قرار المحكمة الاتحادية وأضح بشأن إلغاء قانون الامن الغذائي وإدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة لا يلغي قرار المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “قرار الاتحادية يطبق على البرلمان والحكومة”، مبيناً أن “الدستور لا يجيز أي قانون فيه جنبه مالية سواء من الحكومة أو البرلمان”.

وبين أنه “في حال تم تمرير هذا القانون في جلسة البرلمان فقرار الطعن ينتظروه في المحكمة الاتحادية”.

يذكر أن مجلس النواب إدرج قانون الأمن الغذائي ضمن جدول أعمال جلسته القادمة