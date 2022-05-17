عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني : قطار الاتحادية يدهس الثلاثي ولافتات الوفاة متناقضة

أكد عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الثلاثاء، أن هجمة التحالف الثلاثي على المحكمة الاتحادية غير مبررة ومتناقضة، موضحةً أن، قرارها الأخير بصالح الشعب وليس الإطار التنسيقي.

وقالت السلطاني في تصريح ل / المعلومة /، إن “بعض الجهات السياسية متناقضة في ردود أفعالها والهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية مؤخراً على قرارها بشأن قانون الأمن الغذائي كانت غير مبررة”، مشيرة إلى أن “القرار لم يأت بصالح الإطار بل لمصلحة الشعب”.

وأضافت أن “مهاجمة المحكمة الاتحادية من قبل التحالف الثلاثي غير صحيحة وناقضت آرائهم السابقة، وهناك تفهم وعقلانية كبيرة من قبل الإطار التنسيقي تجاه قرارات الاتحادية”.

وأشار إلى أنه “مقارنة ردود أفعال التحالف الثلاثي السابقة والحالية على قرارات الاتحادية تثبت أن رؤيتهم للقضاء تتناغم من مصالحهم لا أكثر على عكس الإطار التنسيقي”.