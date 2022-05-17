خبير: وجود الحشد على الحدود الغربية خفض مستوى الخروقات بنسبة 70%

اكد الخبير الامني المحلي عدنان محمد التميمي، الثلاثاء، أن وجود الحشد الشعبي على الحدود الغربية خفض مستوى الخروقات بنسبة 70% في العراق.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مستوى التهديدات على حدود العراق الغربية هو الاكبر خاصة في ظل وجود مخيم الهول السوري الذي يضم اكثر من 20 الف ارهابي والحركات المشبوهه للقوات الامريكية في قاعدة عين الاسد “.

واضاف التميمي،ان” وجود الحشد الشعي على اجزاء من الحدود الغربية ضمانة للامن القومي العراقي ونجح في خفض مستوى الخروقا بنسبة 70% على مستوى البلاد لانه مسك اصعب المناطق التي كانت لسنوات ممر لتسلل الانتحاريين والسيارات المفخخة”.

واشار الى ان “اي محاولة للضغط لابعاد الحشد الشعبي عن الحدود الغربية ستؤدي الى انعكاسات خطيرة في المشهد العراقي لان الحشد بات قوة محترفة وقادرة على التاقلم مع طبيعة الاجواء وصعوباتها بالاضافة الى انه يحظى بدعم شعبي كبير”.