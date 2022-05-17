العتبة الحسينية تصدر بيانا بشأن الحريق الذي طال صحن العقيلة زينب

أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، ان الحريق الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء أحد المواقع الانشائية في صحن العقيلة زينب (عليها السلام( تمت السيطرة عليه على الفور ولم تسجل أية خسائر بشرية.

وذكرت العتبة في بيان ، ان "ادارة العتبة الحسينية المقدسة تود ان توضح ان الحريق الذي حصل صباح هذا اليوم الثلاثاء (17 /5 /2022) في أحد المواقع الانشائية في صحن العقيلة زينب عليها السلام تمت السيطرة عليه دون وقوع اية خسائر بشرية".

وأشار البيان الى ان "الحريق حصل بسبب الاعمال الانشائية داخل الموقع وان الخسائر المادية محدودة، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلا".