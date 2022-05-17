التربية تُصدر توجيهات "صارمة" تنظم عمل المعاهد الأهلية لدورات التقوية

اصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات صارمة تنظم عمل المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات، فيما قررت تشكيل لجان قطاعية لمتابعة مدى التزامها بالأوامر الوزارية .

وذكرت الوزارة في بيان ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي بناء على توجيه الوزير علي حميد الدليمي اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية يتضمن جملة من التوجيهات تخص المعاهد الأهلية لدورات التقوية واللغات، حيث اشترطت ان تكون الهيئات التدريسية في جميع المعاهد الأهلية من نفس الجنس (مدرسات اذا كان المعهد للبنات) و(مدرسين اذا كان المعهد للبنين)، على ان يكون دوام الطلاب في جميع المعاهد الأهلية حسب جنس المعهد ولا يجوز الدوام المختلط فيها نهائياً ".

وأضاف، "يتم وضع المعاهد المخالفة للتوجيهات اعلاه تحت الاشراف المؤقت لمدة لا تقل عن (ستة أشهر) وفي حال عدم الاستجابة تلغى الإجازة الممنوحة إليها وتغلق بشكل نهائي وسيتم تشكيل لجان قطاعية من الأشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة المعاهد الأهلية ومدى التزامها بما ذكر آنفاً ".