النائب محمد الشمري: الاطار ليس مسؤولا عن الانسداد السياسي وخطاب الصدر عقّد الازمة

اكد النائب محمد الشمري، ان الاطار التنسيقي ليس مسؤولا عن استمرار الانسداد السياسي، لافتا الى ان الطرف الاخر وخطاب الصدر قد زاد وعقد من الازمة الراهنة.

وقال الشمري لـ /المعلومة/، ان “العملية السياسية تسير في ضباب كثيف، ولايوجد شيء واضح في الأفق على الرغم من ان الاطار التنسيقي يواصل تحركاته لانهاء الازمة الراهنة”.

وأضاف ان “المستجدات الأخيرة في الوسط السياسي ماهي الا عراقيل تقف امام انهاء الانسداد السياسي، حيث ان الخطاب السياسي للصدر قد زاد وعقد الازمة الراهنة”.

وبين ان “الاطار التنسيقي ليس مسؤولا عن الانسداد السياسي الراهن، خصوصا انه قد اعلن في اكثر من مرة انه مستعد للتحاور والتفاهم حول تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان الطرف الاخر لديه إصرار وعدم قبول بالتفاهم مع الاطار للخروج من الازمة الحالية”.