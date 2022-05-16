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أثر تصريحاته الأخيرة..برلماني يطالب بتحويل “مهند نعيم” إلى القضاء


طالب النائب باسم خشان، الاثنين، بإقالة ومحاسبة مستشار الأمن الوطني لحكومة تصريف الأعمال مهند نعيم اثر تصريحاته الأخيرة بحق المحافظات الجنوبية.

وقال خشان في تصريح ل / المعلومة /، إن “من ينظر للشعب العراقي بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل خاص بفوقية وتعالي وهو مسؤول ومشارك في الحكومة يجب أن يحاسب ويقدم للقضاء بشكل رسمي “،مشيراً إلى أن “الحساب يجب أن يبدأ بالإقالة وإحالته للقضاء”.

وأضاف أنه “لا يستحق مكانته الوظيفية كونه ينظر للشعب بهذه الطريقة ونطالب الجهات المسؤولة والقضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه”.

وأشار إلى أن “احترام الشعب وعدم التفريق بين منطقة وأخرى هو اساس العمل الحكومة ولا يمكن أن تقاد بأشخاص يتعاملون بفوقية مع الشعب”.

وكان مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهند نعيم قد هاجم ، في وقت سابق، المحافظات الجنوبية والوسطى وقسمها إلى أقاليم ثلاث، فمنها ما وصفه بإقليم الدكات والنهب العشائرية، والأخر إقليم الفقر والجهل، إما الإقليم الثالث فهو إقليم اللطم، حسب وصفه

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أثر تصريحاته الأخيرة..برلماني يطالب بتحويل “مهند نعيم” إلى القضاء
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