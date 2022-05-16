اثر زيارته العراق سرا.. المخبول ترامب يطالب بوسام شرف!

كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاثنين، انه وفي خطاب مثير للسخرية في حشد من انصاره في ولاية تكساس زعم فيه انه يستحق وسام شرف لانه قام بزيارة القاعدة الامريكية في غرب العراق عام 2018 سرا .

وذكر التقرير انه ” وفي خطابه الدعائي أشاد الرئيس السابق بطيارى طائرة الرئاسة ووصفهم بأنهم “أفضل مظهرًا من توم كروز” في إشارة إلى شخصية الممثل في فيلم “توب غان”، كما سأل الحشد عما إذا كان ينبغي أن يمنح نفسه ميدالية الشرف في الكونغرس لكونه “شجاعًا جدًا” أثناء الهبوط بعد وصوله تحت جنح الظلام “.

واضاف ان ” ترامب انتقص من وزيرة الخارجية الامريكية ومنافسته السابقة هيلاري كلنتون ومن مراسل شبكة ام س أن بي سي بريان ويليامز لانهما زعما ان طيارتيهما قد تعرضت للنيران في العراق وتبين ان الحادثتين كانتا كاذبتين ولم يتعرضا لأي شيء “.

وتابع التقرير ان ” ترامب زعم انه لم يتعرض الى اي اطلاق نار في رحلته الى العراق لان زيارته ببساطة كانت سرية ولم يقدم كشخص شجاع اية تفاصيل حول وقت ومكان رحلته”.

يشار الى أن ” رحلة ترامب السرية الى العراق اثارت غضبا دبلوماسيا في حينها بعد أن قيل إن إدارة ترامب لم تقم بإخطار الحكومة العراقية – باستثناء رئيس الوزراء ، الذي تم إبلاغه قبل ساعتين من وصول ترامب، وان الطائرة هبطت في قاعدة عين الاسد غرب الانبار بعد ان قامت باطفاء جميع الاضواء في داخلها “.