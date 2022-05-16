المستقلون يفصحون عن خطوتهم التالية بعد اعلان مبادرتهم

حددت كتلة مستقلون النيابية , الاثنين , خطوات النواب المستقلين المقبلة بعد اعلان مبادرتهم السياسية, مبينا ان اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون وفق العرف السياسي ويرشح من المكون الشيعي.

وقال عضو الكتلة النائب المستقل باسم خشان في تصريح صحفي, ان “الخطوة التالية بعد اعلان كتلة المستقلين لمبادرتهم هو اختيار وفود مخولة للحوار مع بقية الكتل السياسية لاجل تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس ووزراء الحكومة المقبلة”.

وأضاف ان “تسمية واختيار رئيس الحكومة المقبلة بالتأكيد سيكون وفق العرف السياسي حبث سيتم اختياره من المكون الشيعي على ان يكون مستقلا وكذلك كابينته الوزارية التي ستضم أيضا وزراء مستقليين ومن أصحاب الكفاءة والاختصاص المهني لكل وزارة وسيتم الاتفاق عليهم من قبل القوى السياسية التي ستنضم للكتلة الأكبر”.

وكان عدد من النواب المستقلين اعلنوا امس الاحد عن تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة، في خطوة هي الأولى من نوعها في عمل المؤسسة التشريعية منذ انطلاق أول جمعية وطنية عام 2004.