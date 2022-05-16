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مراقبون يشيدون بقرارات القضاء ورفض تام للتشكيك بنزاهته


أشاد مراقبون، اليوم الاثنين، بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فيما رفضوا بشكل تام أي تشكيك بنزاهتها.

وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "القضاء وبقراراته المهمة انقذ البلاد من مخالفات جمة، حيث حفظ هيبة الدستور، وأسهم بالحفاظ على المال العام، وتصدى لمحاولات عدة أرادت النيل من العملية السياسية في العراق".

وفيما أعرب هؤلاء، عن إشادتهم "بقرارات المجلس"، شددوا على "رفض أي تشكيك بنزاهة القضاء".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، حسم خلال الفترة الأخيرة، جملة قضايا مهمة، بينها مسألة حل البرلمان، و الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، بينما ردت المحكمة الاتحادية مؤخراً مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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مراقبون يشيدون بقرارات القضاء ورفض تام للتشكيك بنزاهته
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