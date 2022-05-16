نائب يكشف ملفات "فساد" في وزارة الصناعة: إحالة معمل للنسيج الى شركة اماراتية!

كشف النائب احمد الجبوري، اليوم الاثنين، عن ملفات "تخريب وفساد" في وزارة الصناعة، فيما بين إحالة معمل للنسيج الى شركة اماراتية من قبل الوزارة.

وقال الجبوري في بيان ، "قيام وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله لشوون التخطيط يوسف الجنابي باحالة معمل اكياس الكاظمية التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود الى مستثمر (شركة اماراتية وبنظام النافذة الواحدة خلافاً للقانون !! مما دفع عدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة الشرفاء التحفظ على احالته) بعد ثلاثة اشهر من افتتاحة رسمياً وظهور الوزير منهل الخباز على قناة العراقية الحكومية التي كانت تفتخر بافتتاح هذا المعمل !!وبكلفة تأهيل ١٤ مليار دينار من الموازنة العامة"

وتابع، "هذا هو الاسلوب المتبع بتأهيل المصانع باموال الدولة وبيعها لشركات غير رصينة يقف خلفها تجار فاسدين وسياسين بهدف تدمير وتخريب الصناعة العراقية والمنتج الوطني وتحويل المعامل المنتجة والرابحة الى خاسرة".

وأضاف الجبوري، أن "الامر تجاوز ذلك بقيام وزارة الصناعة بابرام عقدين لتجهيز مستلزمات اكياس مع احدى شركات القطاع الخاص ( شركة سما الهودج للتجارة العامة ) وبقيمة ١٦ مليار دينار عراقي وكان يفترض ان يتم ابرام هذه العقود مع معامل الشركة العامة لصناعة التسبيح والجلود ".

من جهتهم، طالب اصحاب معامل منطقة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد بإقالة وزير الصناعة منهل الخباز لارتكابه مخالفات قانونية وكثرة ملفات الفساد بحقه.