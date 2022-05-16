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إخماد حريق كبير وسط بغداد


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تمكن فرقها من إخماد حريق كبير داخل بناية متهالكة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه "رغم قساوة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدناً أخرى صباح هذا اليوم، والذي عاق تنفيذ عملها نجحت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة كـ ورش للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة، استنفرت جهدها الآلي والبشري وحركة زوارق الإطفاء لسحب المياه من وسط نهر دجلة بشكل مباشر لتأمين مصدر المياه اللازمة لعمليات الإخماد وتمكنت من إبعاد خطر انتشار الحريق إلى الأبنية التجارية المجاورة وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع: "على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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