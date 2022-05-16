النائب احمد الربيعي: قرار الاتحادية نزل كالصاعقة على رأس حكومة تسيير الاعمال

وصف النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي، احمد الربيعي قرار المحكمة الاتحادية بأنه نزل كالصاعقة على رأس حكومة تصريف الاعمال اليومية.

وقال الربيعي لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحاديّة إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، جاء مفهوماً ضمنيّاً إذ أنه ليس لحكومة تسيير الأعمال اليوميّة اقتراح مشاريع القوانين والتي هي مفهوم عام ينطبق مصداقاً على هذا القانون، وذلك في القرار (رقم ١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) جواباً على الدعوى التي قدمها عدد من النواب بالاضافة لرئيس الجمهورية”.

وأضاف ان “هذا القرار هو انصاف للحق وللقوانين المرعية في البلد، وربما نزل كالصاعقة على رأس حكومة تسيير الأعمال إذ سيلغي هذا القرار العقود التي أبرمتها بعد حل مجلس النواب السابق، وكذلك إلغاء كافة الأوامر التعيين في المناصب العليا والإعفاءات منها”.