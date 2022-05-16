المجلس العربي في كركوك ينتقد صمت الحكومة بعد استيلاء شركة كار على ابار كركوك

انتقد المجلس العربي في محافظة كركوك صمت الحكومة والبرلمان إزاء قيام شركة كار الكردية بالاستحواذ على ابار نفط في كركوك.

وذكر بيان للمجلسان “شركة (كار) وبحماية واسناد من البيشمركة استولت على ابار نفطية تابعة لشركة نفط الشمال في ناحية سركران بكركوك”.

وأضاف ان “قوات البيشمركة طردت كوادر شركة نفط الشمال من موقع الابار بالقوة ومنعت اي تواجد للقوات الأمنية”.

وبين ان “من المستغرب صمت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والقوى السياسة تجاه هذه التجاوزات على ثروات الشعب العراقي”.

واكد ان “تصريح المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بخصوص هذا الموضوع يعد محاولة لتضليل الرأي العام والتغطية على سرقت الثروات الوطنية”.