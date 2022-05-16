النائب محمد البلداوي : المحكمة الاتحادية احبطت قانون الامن الغذائي لانه غير ” شرعي”

عد النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بانه غير “شرعي”.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي، ومنذ اجراء الانتخابات النيابية المبكرة أصبحت لا تملك الحق بعقد إتفاقيات خارجية ولا إرسال قوانين ومشاريع الى مجلس النواب”.

واشار الى ان ” مشروع قانون الامن الغذائي ارسل بطريقة غير قانونية ولا دستورية مما لاقى اعتراضًا واسعا لدى الاوساط السياسية والشعبية”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.