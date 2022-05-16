محلل سياسي : الغاء مشروع “الامن الغذائي” يمثل انتكاسة للتحالف الثلاثي

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، يمثل انتكاسة للتحالف الثلاثي الذي أصر على تمرير هذا المشروع، لافتا الى ان التحالف المذكور لم يعد امامه غير الجلوس على طاولة الحوار مع الاطار التنسيقي.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “المعطيات تؤكد ان اطراف التحالف الثلاثي كانت تسعى لتمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بهدف تقاسم المغانم مع الاطراف المشتركة في تمريره، وهذا ماجعل هذا التحالف يصر على الابتعاد عن الاطار التنسيقي لضمان تحقيق انجاز بتشريعه هذا القانون”.

واضاف ان “المبالغ المستحصلة من القانون المذكور قد تكون الغاية منها شراء بعض الذمم لضمان تمرير التحالف الثلاثي مرشحه لرئاسة الجمهورية، والخروج من عنق الزجاجة لتشكيل الحكومة والتفرد بالسلطة بعيدا عن مشاركة الاطار التنسيقي”.

وبين الطائي، ان “قرار المحكمة الاتحادية بشأن قرارات الحكومة والغاء الدعم الطارئ يمثل انتكاسة للتحالف الثلاثي الذي اصر على تمرير هكذا قانون، في حين كان من الممكن ادراج مبالغه ضمن الموازنة لدعم الامن الغذائي والشرائح المتضررة، اذ اصبح من الافضل الجلوس على طاولة الحوار مع الاطار التنسيقي لضمان تشكيل حكومة تكفل حقوق جميع المشاركين فيها”.