صادقون عن الغاء الامن الغذائي: تم احباط أكبر عملية تبذير لأموال العراق

عد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق هاشم الصالحي، امس الاحد، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان الغاء قانون الامن الغذائي، انتصارا للشعب العراقي من خلال الحفاظ على امواله.

وقال الصالحي في تصريح ل /المعلومة/، انه ” وبعد الاصرار الكبير من قبل نواب الاطار التنسيقي وبعض المستقلين، تمكنا من احباط اكبر عملية “تبذير” لاموال العراق عن طريق قوانين مدعومة من قبل اطراف مستفيدة من حكومة تصريف الاعمال”.

واضح، ان “مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، كان يراد منه شرعنة حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ومنحها الاستمرارية في ظل تاخر تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور اشهر من اجراء الانتخابات”.

واشار هاشم الى انه “لا يحق لاي طرف سياسي الالتفاف على الدستور العراقي من خلال تمرير قوانين في ظل حكومة تصريف اعمال، مجردة من كافة الصلاحيات”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان