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مكتب نائب يكشف حقيقة إصابة عنصرين من حمايته في بغداد


نفى مكتب النائب مهند الخرزجي إصابة عنصرين من حمايته في بغداد.

وقال المكتب في بيان، إن "وسائل الاعلام تناولت خبر بخصوص حدوث مشاجرة واطلاقات نارية بين حمايته فهي اخبار غير صحيحة".

وأضاف أن "هناك خلافاً عشائرياً بين اهل وذوي الحماية والحادث وقع في دار الحماية الذين ينتسبون الى قبيلة بني تميم"، مشيراً الى أن "النائب الخزرجي موجود في منزله في وقت الحادث ولا علم له بالموضوع كونه موضوع عشائري وعائلي يخصهم وعوائلهم".

 

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأحد، بإصابة عنصرين من حماية نائب بمشاجرة وسط بغداد.

 

 

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