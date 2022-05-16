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البرلمانية زهرة البجاري تعلن اكتمال اجراءات استجواب وزير النفط تتعلق بالفساد والفشل في ادارة الوزارة


أعلنت النائبة زهرة البجاري، الاثنين، عن اكتمال اجراءات استجواب وزير النفط احسان عبد الجبار، مؤكدة أن الاستجواب بملفات "الفساد والفشل".

وقالت البجاري في بيان، أكملنا الإجراءات القانونية والدستورية كافه لإستجواب وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال المدعو احسان عبد الجبار في الجلسات القادمة".

وأضافت "سيكون الاستجواب في ملفات الفساد والفشل وسوء الإدارة والتجاوز على المال العام واتباع سياسة تخريب الاقتصاد الوطني والخيانة لحقوق العراقيين"،

مشيرة الى أن "الملفات التي ستعرض كلها معروضة أمام الادعاء العام والقضاء والنزاهة وعليه 68 قضية فساد مالي في المحاكم".

وكشفت البجاري أنها "جمعت 200 توقيع من السادة النواب لاستجواب الوزير"، معتبرة أن "ما يتظاهر به الوزير من ادعاءات ومحاولته تسليط الإعلام على نفط الإقليم مؤشر واضح أن إقالته قريبة".

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البرلمانية زهرة البجاري تعلن اكتمال اجراءات استجواب وزير النفط تتعلق بالفساد والفشل في ادارة الوزارة
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