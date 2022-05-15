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النزاهـة تكشف عن صدور أمر باستقدام مديرين عامين لمصرف الرافدين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمرٍ باستقدام مديرين عامين سابقين لمصرف الرافدين، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاما بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أفادت في بيان بأنَّ |أمر الاستقدام صدر بحقِّ مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين؛ لإهمالهما وعدم كشف اختلاس مبلغٍ قدرُه ( 48,000,000,000) مليار دينار من فرع المصرف في الخالديَّـة".

وأضافت الدائرة إنَّ "الأمر صدر؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام ل‍مصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

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