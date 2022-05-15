القضاء يبحث سبل اتلاف المخدرات المضبوطة بحوزة المجرمين

بحث مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، مع لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، سبل اتلاف المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المجرمين.

وقال المجلس في بيان إنه "استضاف بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 15 /5 /2022 رئيس واعضاء لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية كل من وزير الصحة هاني موسى والقاضي صهيب دحام والفريق عماد الدليمي/ وكيل وزير الداخلية، واللواء مازن كامل/ مدير عام دائرة مكافحة المخدرات، وزيد علي/ مدير عام الطب العدلي وعماد عبد الرزاق/ مستشار الوزير للصحة النفسية".

وناقش الحاضرون، وفق البيان، "افضل السبل لإتلاف المخدرات المضبوطة بحوزة المجرمين والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي حيث اتخذ المجلس قرارا بالاتفاق مع اللجنة بسرعة اتلافها باجراءات استثنائية عملية تقضي على ظاهرة تكدس المواد المخدرة".